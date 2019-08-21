Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek'in KMÜ'ye ziyareti

21.08.2019 17:26

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette İşlek, Akgül'ün daha önce yaptığı "hayırlı olsun" ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkürlerini iletti.

İşlek, ayrıca üniversitedeki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında da Akgül'den bilgi aldı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA