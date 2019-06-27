Karaman Cumhuriyet Başsavcıcı Yılmaz'a uğurlama töreni
Karaman Cumhuriyet Başsavcısı iken Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına atanan Ali İrfan Yılmaz için uğurlama töreni düzenlendi.
Karaman Cumhuriyet Başsavcısı iken Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına atanan Ali İrfan Yılmaz için uğurlama töreni düzenlendi.
Karaman Adliyesi bahçesinde düzenlenen törene, adliyede görevli hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.
Yılmaz, kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek tokalaştı, helallik istedi.
Duygusal anların yaşandığı uğurlamada Yılmaz'a Cumhuriyet Savcısı Osman Tezcan çiçek takdim etti.
Kaynak: AA
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