Karaman Çocuk Hakları Sokağı açılışa hazırlanıyor
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Karaman Çocuk Hakları Sokağı açılışa hazırlanıyor

07.10.2020 14:17 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:21
Karaman Çocuk Hakları Sokağı açılışa hazırlanıyor

Adapazarı Belediyesi tarafından Adapazarı'na 'Çocuk Dostu Kent' ödülünü getiren Çocuk Hakları Sokağı'nın ikincisi Yenikent Bölgesi'nde bulunan Karaman Mahallesi'ne kazandırılıyor.

Adapazarı Belediyesi tarafından Adapazarı'na 'Çocuk Dostu Kent' ödülünü getiren Çocuk Hakları Sokağı'nın ikincisi Yenikent Bölgesi'nde bulunan Karaman Mahallesi'ne kazandırılıyor.

Adapazarı Belediyesi tarafından ilk olarak Şeker Mahallesi'nde vatandaşların beğenisine sunulan ve Adapazarı'na 'Çocuk Dostu Kent' ödülünü getiren Çocuk Hakları Sokağı'nın bir ikincisi de Yenikent Bölgesi'nde bulunan Karaman Mahallesi'ne kazandırılıyor. Başkan Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ile birlikte trafiğe kapatılan 3012. Sokak'taki Çocuk Hakları Sokağı çalışmalarında gelinen son aşamaları yerinde inceledi.

İlk Çocuk Hakları Sokağı'nın büyük beğeni kazandığını belirten Başkan Mutlu Işıksu, "Ödüllü projemizin etaplarını da genişlettik ve hamdolsun şimdi de gözbebeğimiz Yenikent Bölgemizde bulunan Karaman Mahallemize de Çocuk Hakları Sokağı kazandırdık. Çocuklarımızın hayallerinde ve çalışmalarında Adapazarı'mızdan anlar olsun, hikayeleri ile gelişimine bir nebze katkı sunalım istiyoruz. Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Çok yakında açılışı yapacağız. Çocuklarımıza, ailelerimize, Karaman'ımıza, Adapazarı'mıza hayırlı olsun" dedi. - SAKARYA

Karaman Çocuk Hakları Sokağı açılışa hazırlanıyor
Karaman Çocuk Hakları Sokağı açılışa hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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