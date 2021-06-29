Karakurt AAT muhtarların ve mahallelilerin takdirini topladı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt mahallesinde bulunan Atıksu Arıtma Tesisinde mahalle muhtarlarını ve vatandaşları ağırladı.

Tesis hakkında bilgi alan konuklar, tesisin içerisinde olmalarına rağmen etrafta rahatsız edici hiçbir durumun olmadığını belirtti.

Manisa Su ve kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Karakurt Atıksu Arıtma Tesisinde mahalle muhtarlarını ve Karakurt'lu vatandaşları ağırladı. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve teknik personel de yer aldı. Tesise giren atıksuyun dönüşüm sürecini muhtarlara ve vatandaşlara anlatan Genel Müdür Yardımcısı Çevik, tesisi 2014 yılından beri başarıyla işlettiklerinin altını çizdi. Karakurt Mahalle Muhtarı idris Kat'a Büyükşehir belediye Başkanı Cengiz Ergün adına hediyeler takdim edildi.

MASKİ, müsilajla mücadele için sorunu kaynağından çözüyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, yapılan programın amacının tesise gelen atık su ile tesisten çıkıp doğaya deşarj edilen atıksu arasındaki farkı muhtarlar ve vatandaşlarla paylaşmak olduğunu söyledi. İdare olarak sadece vatandaşlara sağlıklı içme suyu temin etmediklerini belirten Çevik, evsel nitelikli atıksuları arıtarak bereketli havzaları koruma altına aldıklarını ve Ege Denizinde müsilaj oluşmaması için sorunu kaynağından çözmek için çalıştıklarına vurgu yaptı. Çevik, "Burası 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi olmamızla birlikte kapanan belde belediyesinden devraldığımız tesislerimizden birisi. 2014 yılında burayı devraldığımızda gerçekten kötü bir durumdaydı, çalıştırılamıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün önderliğinde tamamıyla çevre ve altyapı yatırımı gerçekleştirerek bu tesisimizi çalışır hale getirdik. Bu tesis bize devrolduktan sonra yaklaşık 7 yıldır çalışır vaziyette faaliyetine devam etmekte" diye konuştu.

Sorunlar MASKİ ile kısa sürede çözüme kavuştu

Karakurt Mahalle Muhtarı İdris Kat tesisin 2014 yılında Büyükşehir Belediyesine geçtikten sonra sorunların kısa zaman içerisinde giderildiğini ve 7 yıldır hiçbir şikayet duymadığını belirterek, "Tesisimiz etrafa rahatsızlık vermeyecek bir şekilde çalışıyor. Bunun için Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Her zaman söylüyorum bizim için Cengiz Ergün demek adalet demek, Cengiz Ergün demek hizmet demek. Biz Karakurt olarak Cengiz Başkanımızdan memnunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler