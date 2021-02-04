KARAKÖY'DE DENİZDEN CESET ÇIKARILDI
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KARAKÖY'DE DENİZDEN CESET ÇIKARILDI

04.02.2021 17:02 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:02
KARAKÖY'DE DENİZDEN CESET ÇIKARILDI

Karaköy Sahili'nde polis ekipleri denizden 22 yaşında bir gencin cesedini çıkardı.

Karaköy Sahili'nde polis ekipleri denizden 22 yaşında bir gencin cesedini çıkardı. Cesedin dün gece Galata Köprüsü'nden denize düştüğü iddia edilen kişiye ait olduğu belirtildi. 

Karaköy Sahili'nde saat 14.30 sıralarında deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi dalgıçları kişiyi bota alarak iskeleye çıkardı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları kişinin öldüğünü belirledi. Üzerinden Yusuf Cemal Gürbüz (22) adına düzenlenmiş kimlik çıkan cesedin, dün gece saat 23.30 sıralarında Galata Köprüsü'nden denize düştüğü iddia edilen ve sonrasında yapılan aramalarda bulunamayan kişiye ait olduğu belirtildi. Ceset, polisin olay yeri incelemesinin ardından kimliğinin ve ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı. "AYAĞINDA TERLİK VARDI KAYIP DÜŞMÜŞ OLABİLİR" 

Görgü tanığı Erdal Şimşek "Dün gece 23.30 sıralarında düştü. 'İmdat' diye sesler geldi ama suyun üstünde hiç durmadı direk battı. Kabarcıklar çıktı ama kendisi su üstüne çıkmadı. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri geldi arama yaptılar ama bulunamadı. Şimdi ölü olarak çıkarılmış genç bir kişi, büyük ihtimal düştü ayağında terlik vardı, kaydı düştü demek ki ama tam olarak ne olduğu belli değil" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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