Karakolda itiraf, mahkemede inkar etti

KASSEL Valisi Walter Lübcke'yi 2 Haziran'da evinin terasında otururken kafasından tek kurşunla öldürdüğünü itiraf eden neonazi Stephan Ernst, elleri kelepçeli ve ayağında prangayla bu sabah helikopterle önce Federal Savcılığa, ardından da Federal Mahkeme'ye götürüldü. Valiyi evinin terasında öldürdüğünü polis ifadesinde itiraf eden neonazi Stephan Ernst, bu ifadesini Federal Mahkeme yargıçları önünde geri çekti. Soruşturmayı yürüten Federal Savcılık, bunun bir taktik değişikliği olduğunu tahmin ediyor. Ernst'in, "Acil şüpheli" olarak tutuklanmasına ve cezaevine konulmasına karar verildi.

Stephan Ernst'e Federal Mahkemede başka bir avukat eşlik etti. Dresden Barosu avukatlarından Frank Hannig, SWR radyosu ve Bild Gazetesi'ne müvekkilinin itirafını geri çektiğini doğruladı. Avukat Hannig "Müvekkilimin başvurusu üzerine avukatı değişti. Federal Mahkeme beni atadı. Müvekkilim itirafını geri çekti. Şu an bunun dışında başka bir açıklama yapmayacağım" dedi.

SİLAHIN YERİNİ DE SÖYLEMİŞTİ

Cinayet yerinde DNA izleri bulunan zanlı neonazi Stephan Ernst'in evine 15 Haziran tarihinde özel tim tarafından baskın düzenlendi. Zanlı Stephan Ernst, 'acil şüpheli' olarak gözaltına alındı ve Kassel Savcılığı tarafından tutuklandı. Zanlı 25 Haziran'da polise geniş itiraflarda bulundu ve vali Walter Lübcke'yi "Ben öldürdüm" dedi. Ayrıca çalıştığı işyerinde toprağa gömdüğü silah deposunu, kendisine silah temin eden ve satan iki kişiyi de ele verdi. Cinayette kullanılan silah da bu depoda bulundu. Silahı temin ettiği şüphesiyle neonazi Markus H. ve silahı satan Elmar J. tutuklandı.