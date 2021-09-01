Karakeçili İlçe Emniyet Amiri Yüksel görevine başladı
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Karakeçili İlçe Emniyet Amiri Yüksel görevine başladı

Karakeçili İlçe Emniyet Amiri Yüksel görevine başladı
Anadolu Ajansı / Eyüp Avan - Haberler | Güncel

Karakeçili ilçesine atanan yeni emniyet amiri görevine başladı.

Karakeçili ilçesine atanan yeni emniyet amiri görevine başladı.

Karakeçili'de bir süredir emniyet amiri olarak görev yapan Komiser Yardımcısı Emrullah Tokur, Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne tayin oldu.

Tokur'dan boşalan Karakeçili İlçe Emniyet Amirliğine daha önce Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Komiser Yardımcısı Sefa Yüksel atandı.

Yüksel, asayiş, huzur ve güveni sağlamak için gece gündüz çalışacaklarını belirterek, Karakeçili halkına her konuda hizmet vereceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Avan

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