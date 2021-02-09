Karakeçili'de çiftçilere faizsiz sulama kredisi hakkında bilgi verildi
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Karakeçili'de çiftçilere faizsiz sulama kredisi hakkında bilgi verildi

09.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:39
Karakeçili'de çiftçilere faizsiz sulama kredisi hakkında bilgi verildi

Karakeçili ilçesinde çiftçilere faizsiz sulama kredisinden faydalanma şartları anlatıldı.

Karakeçili ilçesinde çiftçilere faizsiz sulama kredisinden faydalanma şartları anlatıldı.

Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Karakeçili Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, küresel ısınmanın ve kuraklık tehlikesinin yaşandığı günümüzde doğa kaynaklarının kullanımı konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Suyun da bunların en önemlisi olduğunu ve tarımı ticari olarak düşünmeleri gerektiğini aktaran Demir, "Bu faizsiz sulama kredisi de büyük bir imkan. Bundan yararlanıp ve maliyetleri düşürerek üretimi arttırmalısınız. Çiftçilerimizin ekonomik açıdan güçlenmesi, ilçemizin gelişmesine katkıda bulunur. Hibe ve krediler konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden destek alabilirsiniz, her konuda çiftçilerimize gerekli desteği vereceğiz." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Bütün de faizsiz krediden yaralanabilmek için müracaat edecek kişinin Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt olması ve kredi başvurusunda bulanacağı parselin ÇKS'de yer alması gerektiğini anlattı.

Kredinin ödeme planının 7 yıla kadar olduğunu belirten Bütün, şartları taşıyan çiftçilerin hazırladıkları projeyi Tarım ve Orman Müdürlüklerine onayladıktan sonra Ziraat Bankasına müracaat edebileceklerini kaydetti.

Toplantıya, Belediye Başkanı Veysel Aydemir ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Avan

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