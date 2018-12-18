Karakaya Sulama Göleti ile 14 Bin Dönüm Tarım Alanı Sulandı

Beypazarı Belediyesi'nin tarımsal üretime katkı sağlamak amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 5. Bölge Müdürlüğü'nün desteği ile Yukarıulucak bölgesinde yaptırdığı sulama yatırımları çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Beypazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünce, ilçe tarımının önemli yerlerinden olan Yukarıulucak bölgesinde faaliyete geçen Karakaya Sulama Göleti ile yaz aylarında yaşanan sulama sıkıntısının önüne geçildi.

Ülke tarım üretiminde önemli bir yere sahip olan tarım kenti Beypazarı'nın Yukarıulucak bölgesinde bu yıl üretimi gerçekleştirilen, 1550 dönüm havuç, 5230 dönüm marul, 1540 dönüm ıspanak, 1210 dönüm yeşil soğan ve 1456 dönüm domates gibi birçok tarım ürünü Karakaya Sulama Göleti'nden sulandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı oluru ile Beypazarı Belediyesine devir olan Karakaya Sulama Göleti sayesinde, Beypazarı tarımında büyük bir payı olan Yukarıulucak, Harmancık, Yassıkaya, Köşebükü ve Kayabükü mahalleleri sulama sıkıntısı çekmedi.

2018 yılı tarım sezonunun sona ermesiyle birlikte Beypazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince bakım-onarım işlemleri tamamlanan Karakaya Sulama Göleti yeni sezona hazırlandı.

Karakaya Sulama Göleti ile 14 bin 500 dönüm tarım arazisinin sulandığını kaydeden Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, sulama ihtiyacını karşılayan göletten çok sayıda bölge çiftçi ailesinin istifade ettiğini ifade etti. Başkan Kaplan, çitçiye ve tarıma olan desteklerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA