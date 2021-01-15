Karaismailoğlu: Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin ticari koridorlarında lojistik süper güç oldu (2)

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ANTAKYA KARAYOLUNU İNCELEDİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapım çalışmaları süren Altınözü- Antakya karayolunda incelemede bulundu.

ANTAKYA KARAYOLUNU İNCELEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapım çalışmaları süren Altınözü- Antakya karayolunda incelemede bulundu. Bakan Karaismailoğlu'na, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı eşlik etti.

ESKİ MİLLETVEKİLİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDIBakan Karaismailoğlu daha sonra Hassa Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kırıkhan ilçesine giden Bakan Karaismailoğlu, burada Bayezid-i Bistami Türbesi'ni ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu daha sonra koronavirüsten hayatını kaybeden 26'ncı dönem MHP Hatay Milletvekilli Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun cenazesine katıldı. Daha sonra Kızılkaya Şantiyesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, çalışmalar hakkında brifing aldı.'ÜLKEMİZİN GELECEK 100 YILINI PLANLIYORUZ'Şantiyede konuşan Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 18 yıldır devrim niteliğinde yenilikler, gelişmeler yaptıklarını kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, "Bunu artırarak devam ettirmeye çalışıyoruz. 2020 yılı ulaştırma ve alt yapı yatırımlarında dolu dolu geçti. Adeta ülkemizin gelecek 100 yılını planlıyoruz. Ankara- Niğde Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu gibi pek çok projeyi bitirdik, vatandaşımızın, milletimizin hizmetine açtık. Ulaştırma, alt yapı projeleri bir akarsu gibi gittiği yerlere hareketlilik getiriyor, canlılık getiriyor. Üretimi, istihdamı, turizmi, tarımı geliştiriyor, ülkemizin ekonomisine çok büyük katkılar veriyor. Yaptığımız yatırımlar ilk başta özkaynak kullandığımız yatırımlar ve yap- işlet yaptığımız projeler. Çok kısa zamanda geriye dönüş yapıp zamandan, yakıttan ve üretimden kaynaklı gelişmelerle, katkılarla maliyetlerinin çok çok üzerinde ülkemize katkıda bulunuyorlar" dedi.' TÜRKİYE BÜYÜK GÜCÜNÜ TÜM DÜNYAYA GÖSTERİYOR'2020 yılının dolu dolu geçtiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "2021'ye de çok hızlı başladık. 2021'in daha daha ikinci gününde Kömürhan Köprüsü açılışıyla başladık işlerimize. Peşinden TÜRKSAT 5A uydumuzu uzaya fırlattık. Uzun yıllardır beklenen özlemdi. Takiplerini yaptık, üretimini tamamladık. Yeni yılın ilk günlerinde fırlattık. İnşallah haziran gibi 5B uydumuzu fırlatacağız. 2022 yılının başlarında yerli milli uydumuz TÜRKSAT 6A'yı uzaya göndereceğiz ve uzayda da varlığımızı, gücümüzü tüm dünyaya iletmiş olduk. Anavatan, mavi vatan ve uzay vatanda da Türkiye büyük gücünü tüm dünyaya gösteriyor" diye konuştu.Bakan Karaismailoğlu daha sonra İskenderun'a hareket etti.

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KOCACIK