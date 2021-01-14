Karaismailoğlu: "Türkiye için, millet için, durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam ediyoruz"
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Karaismailoğlu: "Türkiye için, millet için, durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam ediyoruz"

14.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:56

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Ankara Yenikent -Temelli Yolu'nun havadan görüntüleri Açılış töreninin gerçekleşmesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Yenikent-Temelli Yolu'nun açılış töreninde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Ankara Yenikent -Temelli Yolu'nun havadan görüntüleri

Açılış töreninin gerçekleşmesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Yenikent-Temelli Yolu'nun açılış töreninde konuştu. (2)

Karaismailoğlu: 'Türkiye için, millet için, durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam ediyoruz'
Karaismailoğlu: 'Türkiye için, millet için, durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam ediyoruz'
Karaismailoğlu: 'Türkiye için, millet için, durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam ediyoruz'
Karaismailoğlu: 'Türkiye için, millet için, durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam ediyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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