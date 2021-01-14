Karaismailoğlu: "Türkiye için, millet için, durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam ediyoruz"
14.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:56
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Ankara Yenikent -Temelli Yolu'nun havadan görüntüleri Açılış töreninin gerçekleşmesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Yenikent-Temelli Yolu'nun açılış töreninde konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Ankara Yenikent -Temelli Yolu'nun havadan görüntüleri
Açılış töreninin gerçekleşmesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Yenikent-Temelli Yolu'nun açılış töreninde konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat