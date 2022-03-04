Karaisalı'da deprem tatbikatı yapıldı - Haberler

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Karaisalı'da deprem tatbikatı yapıldı

AA, Ahmet Başğen - Güncel
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Karaisalı'da deprem tatbikatı yapıldı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde, "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

İlçede 26 okulda eş zamanlı yapılan tatbikatta, ilk alarm zili ile birlikte öğretmen, öğrenci ve okul personeli "çök, kapan, tutun" hareketini yaparak deprem önlem pozisyonu aldı.

İkinci alarm sesiyle öğrenciler tek sıra halinde öğretmenlerin kontrolünde okul binalarını terk ederek okul bahçesinde güvenlik halkası oluşturdu. Tatbikat senaryosu gereği bina içerisinde kalan ve bahçeye çıkarılan yaralı öğrencilere, sağlık personelleri müdahale etti.

Tatbikata, Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Saadettin Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Yeşilyurt ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Karacaoğlu da katıldı.

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SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Ahmet Başğen - Güncel

Karaisalı, Hisarcık, Deprem, Adana, Güncel, Haberler

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