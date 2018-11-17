Karaisalı AK Parti'de Aday Adayı Sayısı 15 Oldu

Adana'nın Karaisalı İlçesinde AK Parti'den Karaisalı Belediye Başkanlığına aday adayı olmak için 15 kişinin başvurduğu bildirildi.

AK Parti Karaisalı İlçe Başkanı Mustafa Ekici, "Aday adayı sayısının çok olması bir partinin ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir" dedi.

Ekici, Karaisalı Belediye Başkanlığı aday adaylığı için İlyas Karabulut, Kemal Metin, İbrahim Halit Kuşçu, Mesut Yeşil, Müslüm Öveç, Ünal Işık, Şerife Yaman Yurdaer, idris Günindi, Mehmet Gildir, Abdulkadir Günaltın, Yunis Sakarya, Yusuf İyi, Hakan Daşgan, Osman Kurdak ve Mahmut Güngör'ün müracaat ettiğini söyledi.

AK Parti Karaisalı İlçe Başkanı Mustafa Ekici, aday adaylarının yollarının açık olması dileğinde bulunarak, "Cumhurbaşkanımıza yakışır aday olsun istiyoruz. Aday adayı arkadaşlarımızdan genel merkezimizi kimi aday gösterirse, onun arkalarında durmalarını ve destek vermelerini ve bu konuda söz vermelerini bekliyoruz" dedi. - ADANA