Karagözler Mahallesi'nde içme suyu sıkıntısı sona erdi
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Karagözler Mahallesi'nde içme suyu sıkıntısı sona erdi

Karagözler Mahallesi'nde içme suyu sıkıntısı sona erdi Denizli'de bir mahallede mevsime bağlı kuraklık sebebiyle içme suyu sıkıntısı çeken vatandaşların imdadına DESKİ yetişti.

20.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:42

Karagözler Mahallesi'nde içme suyu sıkıntısı sona erdi

DENİZLİ - Denizli'de bir mahallede mevsime bağlı kuraklık sebebiyle içme suyu sıkıntısı çeken vatandaşların imdadına DESKİ yetişti. Saniyede 15 litre debili sondaj kuyusu açıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Güney ilçesinin Karagözler Mahallesi'nde yaşanan içme suyu sıkıntısına son verdi. Mevsime bağlı yaşanan kuraklık sebebiyle mevcut içme suyu sondaj kuyusu debisi azalan Güney ilçesinin Karagözler Mahallesi, içme suyu sıkıntısı yaşadıklarını belirterek konuyu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a iletti. Başkan Osman Zolan'ın talimatı üzerine harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede başlattığı çalışma ile 1 adet içme suyu sondaj kuyusu açtı. Başarılı çalışma sonucu saniyede 15 litre debili su elde edilirken, proje için 500 metre içme suyu hattı ve 200 metre elektrik iletim hattı döşenerek sistem devreye alındı. Kısa zamanda tamamlanan çalışmayla Karagözler Mahallesi'nin içme suyu sorunu çözüldü.

"Zor günümüzde bizi yalnız bırakmadılar"

Mevsimsel kuraklığa bağlı su sıkıntıları olduğunu belirten Muhtar Ramazan Gergin, "Osman Zolan başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizi bu dar ve zor günümüzde tüm Büyükşehir DESKİ çalışanlarımız ile birlikte yalnız bırakmadı. Gece gündüz demeden çalıştılar bizi mağdur etmediler. Allah bin kere razı olsun. Emeği gecen Büyükşehir DESKİ çalışanlarımıza, Daire Başkanımıza, Genel Müdürümüze ve Sayın Osman Zolan Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Birçok alt yapı sorununu çözdük ve çözmeye de devam ediyoruz"

Büyükşehir DESKİ ile birlikte bugüne kadar 200 dolayında sondaj kuyusu açtıklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, "Çok şükür şehrimizde bugüne kadar birçok alt yapı sorununu çözdük ve çözmeye de devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın Türkiye'nin en temiz ve kaliteli suyuna ulaşmaya devam etmesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hizmetimiz Karagözler Mahallemize hayırlı olsun. Allah'ım hep beraber güzel hizmetleri yapmayı nasip etsin" dedi.

Karagözler Mahallesi'nde içme suyu sıkıntısı sona erdi

Kaynak: İHA

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