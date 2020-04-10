Karagöz ve Hacivat, 18 milyon öğrencinin evine konuk oluyor
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Karagöz ve Hacivat, 18 milyon öğrencinin evine konuk oluyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin projesi kapsamında hazırlanan eğitici gölge oyunları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uzaktan eğitim sunulan TRT EBA TV'de yayınlanmaya başlandı.

10.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:56
Karagöz ve Hacivat, 18 milyon öğrencinin evine konuk oluyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin projesi kapsamında hazırlanan eğitici gölge oyunları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uzaktan eğitim sunulan TRT EBA TV'de yayınlanmaya başlandı.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Karagöz'ü tanıtmak amacıyla kurulan merkez, didaktik oyunlar hazırladı.

Öğrencilerin Kovid-19 salgını konusunda bilinçlenmesini sağlayacak kamu spotlarının yanında, çocukları eğlendirirken düşündürecek gölge oyunlarını yazan hayali Nevzat Çiftçi'nin aynı zamanda oynattığı Hacivat ile Karagöz, TRT EBA TV'de 18 milyon öğrencinin evine konuk oluyor.

Merkezin Müdürü ve BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü Ana Sanat Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı, AA muhabirine, derslerde, önce Hacivat'ın, perdenin esprili diliyle Karagöz'ü derse çağırdığını söyledi.

Öztahtalı, "Bunun yanında, geleneksel metinlerle ortaya konulan oyunlar biraz daha modernize edilerek, çocukların dünyasına hitap edebilecek yeni oyunlar yazıldı. Bunların çekimlerini tamamladık ve TRT EBA TV'ye gönderdik, yayınlanmaya başladı." dedi.

"Karagöz ve Hacivat'ın bakış açısıyla bilinçlendirmeyi hedefliyoruz"

Oyunların genellikle öğrencilerin etkinlik saatlerinde yayınlandığını dile getiren Öztahtalı, şöyle devam etti:

"Derslerin başlangıç aşamalarında çocukların dikkatini biraz daha çekebilmeyi, onları eğlendirirken aynı zamanda Karagöz ve Hacivat'ın bakış açısıyla bilinçlendirmeyi de hedefliyoruz. Dünya çok ciddi bir küresel salgınla uğraşıyor. Karagöz ile Hacivat'ın bu salgına bakış açısını ve bununla ilgili çocuklar açısından alınabilecek tedbirlerin kodlarını, bilgilerini ekranda vermeye çalışıyoruz."

Çocukların Karagöz ve Hacivat arasındaki konuşmalardan dersler çıkardığına işaret eden Öztahtalı, bunun oldukça akılda kalıcı olduğunu söyledi.

Öztahtalı, programın sadece çocukların değil anne ve babaların, öğretmenlerin de dikkatini çektiğini belirterek, "Aldığımız geri bildirimlerden doğru yolda olduğumuzu öğrenebiliyoruz." dedi.

Çekimleri BUÜ Uzaktan Eğitim Merkezinde gerçekleştirdiklerini bildiren Öztahtalı, "Çektiğimiz oyunlarda bir çerçeve belirledik. Oyunları stok olarak çekmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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