KARADUT ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

MERSİN'in Silifke ilçesinde açıkta hasadına başlanan karadut verimiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

MERSİN'in Silifke ilçesinde açıkta hasadına başlanan karadut verimiyle üreticisinin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz ay serada hasat edilen karadutun kilosu 15 TL'den alıcı bulurken, açıkta yapılan karadutun kilosu da 12 TL'den alıcı buluyor.

Çileğiyle ünlü Mersin'in Silifke ilçesinde, çiftçiye alternatif ürün haline gelen karadutun açıkta hasadına başlandı. Sabahın erken saatlerinde dut bahçesine gelen çiftçiler dutları toplayarak, kiloluk paketler haline getiriyor. Paketlenen ürünler daha sonra İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere gidiyor. Karaduta özellikle Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi de talepte bulunuyor.

'ÇİFTÇİYE ALTERNATİF ÜRÜN OLDU'

İlçede 15 yıldır karadut üreten Musa Aktoprak, Çavuşbucağı Köyü'nde 3 dönüme ekili arazide dut hasadına başladı. Karadutun çiftçiye alternatif ürün olduğu belirten Aktoprak, Karadutun çileğe oranla masrafı az. Doğal ortamda yetişiyor, ilaç vermiyoruz. İlçede karadut ekimi yaygınlaştı. Sadece işçilik masrafı var. Fiyatlar 8-12 TL arasında değişiyor. 3 dönümden 10 ton ürün hasat etmeyi hedefliyoruz. Normal şartlarda hasat 45 gün sürüyor, ancak havalar sıcak olursa daha da erken hasat edebiliriz. Ürünler genelde İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir gibi büyük şehirlere gidiyor. Tamamen doğal ortamda yetişen, bağışıklık sistemini güçlendiren bir ürün. Dalından koparıp yenilebiliyor dedi.

Dut işçiliğinin çileğe oranla daha kolay olduğunu kaydeden işçi Mustafa Barış Uzun da dutun ezilmemesi için daha hassas bir işçilik gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı