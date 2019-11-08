Karadenizliler Derneği'nden lösemi hastalarına ziyaret

08.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:19

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Kayseri Karadenizliler Derneği Başkanı Prof.Dr Sefer Kumandaş ve beraberindeki dernek üyeleri Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesi Onkoloji servisinde lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti.



Amaçlarının lösemi farkındalığını arttırmak olduğunu belirten Prof.Dr Sefer Kumandaş kanser hastalığının tedavisinde en etkili yöntemlerden birinin moral ve umut olduğu hususunda farkındalık oluşturmak istediklerini bu amaçla dernek üyeleri ile çocuklara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.



Tedavi gören çocukların aileleriyle de görüşen Karadenizliler Derneği üyeleri onkoloji servisinde tedavisi süren çocuklara kıyafet, boya-boyama kitabı ve oyuncaklar hediye ettiler.



Bundan böyle hastaları daha sık sık ziyaret edeceklerini belirten Dernek Başkanı Dr. Kumandaş, üyeler tarafından yapılan bağış paraları ile tıbbi malzemeler de olmak üzere düzenli olarak daha fazla çocuğa destek olmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi .



Yapılan ziyaretlerin küçük hastaları çok memnun ettiğini ve onlara büyük bir moral kaynağı olduğunu Kayseri Karadenizliler Derneği olarak her daim çocukların yanlarında olmaya çalışacaklarını ifade eden Başkan Sefer Kumandaş Lösemi ile mücadelede vatandaşları duyarlı olmaya davet ederek, lösemili hastaları ziyaret etme tavsiyesinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA