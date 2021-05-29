"Karadeniz ticaretinin bekçisi" Ceneviz Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
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"Karadeniz ticaretinin bekçisi" Ceneviz Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

'Karadeniz ticaretinin bekçisi' Ceneviz Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Cenevizliler tarafından Karadeniz'den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi amacıyla inşa edilen, UNESCO tarafından 2013'te Geçici Dünya Mirası Listesi'ne alınan Ceneviz Kalesi restore edildi.

Cenevizliler tarafından Karadeniz'den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi amacıyla inşa edilen, UNESCO tarafından 2013'te Geçici Dünya Mirası Listesi'ne alınan Ceneviz Kalesi restore edildi.

Batı Karadeniz'de doğa ve kültür turizmini bir arada yaşatmak ve bölgenin potansiyelini geliştirmek amacıyla kalede yaklaşık 8 yıldır aralıklarla devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Düzce'nin 38 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca ilçesinde bulunan 8 asırlık Ceneviz Kalesi'nde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının da tamamlanmasıyla tarihi yapı tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıktı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde denize sıfır konumuyla tarihin izlerini taşıyan kalenin sınırları içerisinde, Avrupa Çevre Eğitim Vakfı tarafından verilen mavi bayrağa sahip plaj da bulunuyor.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca arkeolojik doğal sit alanı ilan edilen Ceneviz Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

"Vatandaşlarımızı Ceneviz Kalesi'ne bekliyoruz"

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, AA muhabirine, vatandaşları Ceneviz Kalesi'ne beklediklerini söyledi.

Yanmaz, kalenin vatandaşların ziyaretine açılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Düzce Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Genel Sekreterliği ve Akçakoca Belediyesinin el ele vererek çalışma yürüttüğünü kaydetti.

"Pandemi sürecinin hafiflemesiyle güzel bir açılışla kalemizi tamamen hizmete sunacağız." diyen Yanmaz, vatandaşları geçmişin izlerini sürmek için ilçeye davet etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen sezonun nispeten sakin geçtiğine değinen Yanmaz, yeni sezonda ziyaretçilerin, tarihi alanları salgın tedbirleri doğrultusunda gezerek geçmişin havasını soluyabileceğini ifade etti.

Ceneviz Kalesi'ne giden yolun asfaltlandığını belirten Yanmaz, bölgede ağaçlandırma çalışmalarının da kasıma kadar tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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