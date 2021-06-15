KARADENİZ SOMONU LEZZETLERİ FESTİVALİ YAPILDI

TRABZON'da Uluslararası Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali düzenlendi.

TRABZON'da Uluslararası Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali düzenlendi. Festivalde somondan yapılan çorba, hamburger, karalahana sarması, vişne soslu kadayıf sarma, güveç, pizza, köfte, saç kavurma ve salata beğenildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Olgunlaşma Enstitüsü'nün organizasyonunda valilik ve belediye başkanlığı ile Karadeniz Teknik Üniversite'sinin desteği ile Uluslararası Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali düzenlendi. Doğu Karadeniz'de üretimi ve ihracatı büyük oranda artan Karadeniz somonu iç piyasada tüketimini arttırmak amacı ile ünlü şeflerin yaptığı zengin somon menüsü katılımcılara sunuldu. Festivalde somon ve Karadeniz alası ile yapılan yemek tariflerinin de yer aldığı kitap da tanıtıldı. 18 şefin katıldığı festivalde somondan çorba, hamburger, karalahana sarması, vişne soslu kadayıf sarma, güveç, pizza, köfte, saç kavurma ve salata yapıldı. Somondan yapılan lezzetler beğenildi.

'SOMON BALIĞI ÜLKENİN GIDA DEPOSU'

Karadeniz somonunun önemli ihraç ürünü olduğunu kaydeden TTSO Başkanı Mustafa Suat Hacısalihoğlu, 'Karadeniz somonunu tanıtmak için bir festival düzenledik. Karadeniz'de somon potansiyeli nedir diye yapılan çalışmaların sonucunda önemli yatırımlar yapıldı. Somon tüketimini daha çok yabancı ülkeler yaptığı için somon ilk etapta ihracata gitti. Karadeniz somonu protein ve omega bakımından zenginliği ile biliniyor. Karadeniz, somon üretimi için çok verimli ve elverişli bir deniz. Karadeniz somonu dünya genelinde bilinen Norveç somonuna göre vitamin bakımından daha zengin ve daha besleyici. Bu denli besleyici ve değerli bir ürünün sadece dış pazarda değil, iç pazarda da tüketimi doğrultusunda tanıtım yapmamız gerekiyor. Bu festivalde iç piyasada da somonu tanıtıp aslında çeşit çeşit lezzetli yemeklerinin yapıldığını göstermek istedik. Hatta bunu bir kitap haline getirdik ve bütün mutfaklarda yapılması için olanak sağlamaya çalıştık" diye konuştu.

'GÜZEL LEZZETLER ORTAYA ÇIKTI'

Yörede yaygın olarak kullanılan karalahanadan somonlu sarma yapan şef İnci Çolakoğlu, 'Somon balığından çeşit çeşit yemekler yapılabiliyor. Çorbadan suşiye kadar birçok yiyecek burada katılımcıların beğenisine sunuldu. Biz de yöremizde birçok çeşit yemeği yapılan ve yaygın olarak kullanılan karalahanadan içerisine somon koyarak sarma yaptık. Çok beğenildi. Güzel lezzetler ortaya çıktı. Festivale gelenlere de somondan yapılan yemeklerin tariflerinin olduğu kitap verildi' dedi.

'GELEN TURİSTLER ÇOK TALEP EDİYOR'

Şef Hüseyin Kum ise, 'Somon güveç yaptım. Çok olumlu tepkiler aldım. Karadeniz'de herkes balığı çok sever. Genellikle hamsi önemli bir besindir ama Karadeniz somonu da son dönemde mutfaklarda çok rağbet görmeye başladı. Özellikle körfez ülkeleri ve yabancı ülkelerden şehrimize gelen turistler çok talep ediyor' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı