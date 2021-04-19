Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden sürücüler Ordu Büyükşehir Belediyesinin kurduğu stantlarda iftar yapıyor
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Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden sürücüler Ordu Büyükşehir Belediyesinin kurduğu stantlarda iftar yapıyor

Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden sürücüler Ordu Büyükşehir Belediyesinin kurduğu stantlarda iftar yapıyor
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde evlerine yetişmeye çalışan ya da iş sebebiyle yolda bulunan sürücüler, oruçlarını, iftar için kurulan stantlarda açıyor.

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde evlerine yetişmeye çalışan ya da iş sebebiyle yolda bulunan sürücüler, oruçlarını, iftar için kurulan stantlarda açıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, iftar vaktinde evlerinde olmayan sürücüler ve vatandaşlar için şehrin giriş ve çıkışlarına stant kurdu.

İftar saati, kurulan stantların önünde duran sürücüler, oruçlarını burada dağıtılan sıcak yemeklerle açma imkanı buluyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayında 19 ilçede ihtiyaç sahibi insanlara sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, yolda seyir halinde olan sürücülerin ve araçlardaki vatandaşların mağdur edilememesi yönünde talimatının olduğunu ifade eden Atik, "Şehrin giriş ve çıkışlarına kurduğumuz stantlarda her akşam iftar öncesi sıcak yemek dağıtımı oluyor. Böylelikle yolda seyir halindeki vatandaşlarımız iftara yetişememe endişesi yaşamadan burada iftarını açabiliyor." dedi.

Karadeniz Sahil Yolu'nu kullanan sürücülerin, Ordu'da kurdukları bu stantlarda rahatlıkla iftar açabileceklerini belirten Atik, kendileri için her türlü imkanı hazırladıklarını kaydetti.

Atik, her gün yüzlerce kişinin bu stantlarda iftarını açtığını dile getirerek, uygulamanın ramazan ayı boyunca devam edeceğini dile getirdi.

Uygulamadan, vatandaşların çok memnun kaldığını aktaran Atik, "Yolda özellikle salgın nedeniyle iftar açabilecekleri mekanlar çok kısıtlı olduğu için bu uygulamamız onlar tarafından çok memnuniyetle karşılanmış durumda." diye konuştu.

Tır şoförü Niyazi Uraz ise Büyükşehir Belediyesinin uygulamasının çok yerinde olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Kamyon sürücüsü Orhan Yağız da, Karadeniz Sahil Yolu güzergahını sürekli kullandığını, ramazan ayında yapılan uygulamanın her şeyden önce çok sevap olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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