Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Komşular 2 dakika farkla iftar açıyor
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Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Komşular 2 dakika farkla iftar açıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Komşular 2 dakika farkla iftar açıyor

Türkiye'de eşi ve benzeri bulunmayan, Karadeniz fıkrası gibi olan mahallede bir adımla iftar saati değişiyor.

Türkiye'de eşi ve benzeri bulunmayan, Karadeniz fıkrası gibi olan mahallede bir adımla iftar saati değişiyor.

Ordu'nun Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Ambartepe Mahallelerinde oturanlar, kapı komşusu olmasına rağmen iftarlarını ikişer dakika farkla açıyor. Bir adımla il değiştiren mahalleliler, bölgede 2 cami olduğundan dolayı kimi zaman ezan seslerinin karışsa da, bu duruma artık alıştıklarını belirtiyor. Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesi'nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor. Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan bölgede her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun'a ait iken, diğer bir tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor. Durum böyle olunca her iki mahallede bulunan camilerden ezan sesi 2 dakika arayla yükseliyor. Karşı komşularını aramak istediklerinde şehirlerarası kodu girmek zorunda kalan mahalleliler, iftarlarını da ikişer dakika farkla açıyor. Bölgede bulunan 2 caminin arası yaklaşık 100 metre olsa da, Ordu tarafında ikamet edenler, Samsun bölgesinde yaşayanlara göre 2 dakika daha erken iftarlarını açarken mahalleliler, bu duruma artık alıştıklarını, kendileri için zor olmadığını ifade ediyor.

"2 dakika ezan farkı var"

Samsun tarafında bakkal esnafı olan Turan Kışla, mahallede bulunan yolun, her iki tarafın sınırı olduğunu söyledi. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir bölgede yaşadıklarını ifade eden Kışla, "Buranın bir tarafı Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi, diğer taraf ise Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi. Burada iftarlarda 2 dakika ezan farkı oluyor. Bir taraf erken iftar açıyor, diğer taraf 2 dakika sonra açıyor. Ancak komşuluk ilişkilerimizde herhangi bir sorun yok ama pandemi nedeniyle artık misafirliklere gitmiyoruz" dedi.

Ali Rıza Ocak isimli vatandaş ise, "Bizim için fark etmiyor. Her iki taraf da komşumuz. Ben şu anda ölçüme göre Samsun'dayım. Bir adım atarak Ordu'ya geçiyorum" şeklinde konuştu.

"İller arası seyahat yasağından etkilenmiyoruz"

Korkmaz Kışla isimli olan ve aslen Ordu tarafında oturan vatandaş da Samsun bölgesinde bulunan akrabasının bakkalından alışveriş yaptığını belirterek, "Bu iki mahallenin özelliği, yolun sınır olması. Yolun sol tarafı Ordu, diğer tarafı da Samsun. Benim dayım bakkal işletiyor, ben Samsun sınırına ekmek almaya geldim ama burada ayrımcılık yok, kardeş bir şekilde geçiniyoruz. Herke şaşırıyor ve il yasaklarında biz burada yasaktan etkilenmiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Komşular 2 dakika farkla iftar açıyor
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Komşular 2 dakika farkla iftar açıyor
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Komşular 2 dakika farkla iftar açıyor
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Komşular 2 dakika farkla iftar açıyor
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Komşular 2 dakika farkla iftar açıyor
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Komşular 2 dakika farkla iftar açıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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