Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu kimdir? Kaymakam İsmail Çorumluoğlu hayatı ve biyografisi!
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Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu kimdir? Kaymakam İsmail Çorumluoğlu hayatı ve biyografisi!

05.03.2021 09:00 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:04
Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu kimdir? Kaymakam İsmail Çorumluoğlu hayatı ve biyografisi!

Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu açıklamaları ile sosyal medyada gündem oldu. Peki, Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu kimdir? İşte, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu hayatı ve biyografisi!

Yaptığı açıklamalarla dikkatleri çeken ve sosyal medyada gündem olan Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu kimdir?

İSMAİL ÇORUMLUOĞLU KİMDİR?

1968 yılında Balıkesir'in Kepsut ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Maliye Meslek Lisesini bitirdi1985-1989 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi ve aynı yıl Maliye Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı. Bu sırada, 1985-1986 yıllarında Yıldız Üniversitesi, 1989-1991 yılları arasında da Marmara Üniversitesinde memur olarak çalıştı.1992 yılında Amasya Valiliğinde Kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan ÇORUMLUOĞLU adaylık sırasında 8 ay İngiltere'de eğitim aldı. Evli ve 2 çocuk babası olup, orta düzeyde İngilizce bilen İsmail ÇORUMLUOĞLU, askerlik hizmetini 1996 yılında kısa dönem olarak tamamladı.

Mesleki Kariyeri

1992yılında Amasya Valiliğinde Kaymakam adayı olarak göreve başlayan İsmail ÇORUMLUOĞLU daha sonra;

1996-1998Manisa-Selendi Kaymakamı

1998-2000Bitlis-Hizan Kaymakamı

2000-2003Artvin Vali Yardımcılığı,

2003-2006Kütahya-Hisarcık Kaymakamı

2007-2008Çorum Vali Yardımcılığı

2008-2013Kütahya-Gediz Kaymakamı

2013-2018Manisa-ŞehzadelerKaymakamı olarak görev yapmış olup, halen

31 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kdz.Ereğli Kaymakamlığına atanmış ve 17/09/2018 tarihindenbu yana Kdz.EreğliKaymakamlığı görevini yürütmektedir.

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