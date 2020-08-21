Karadeniz'den sonra hangi ilimizde doğal gaz var? Türkiye'de doğal gaz olan şehirler hangileri?
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Karadeniz'den sonra hangi ilimizde doğal gaz var? Türkiye'de doğal gaz olan şehirler hangileri?

Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinden sonra akla diğer şehirlerde doğal gaz var mı? sorusunu getirdi. Türkiye'de doğal gaz hangi illerde var?

Karadeniz'den sonra hangi ilimizde doğal gaz var? Türkiye'de doğal gaz olan şehirler hangileri?
21.08.2020 16:44 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:49

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp rezerv bulduk" dedi. Peki, Türkiye'de başka nerelerrde doğal gaz rezervleri var?

TÜRKİYE'DE TOPLAM DOĞAL GAZ REZERVLERİ

Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'nin de toplam rezervi BP Raporu'nda tek değil, Avrupa ile birlikte 0.3 Trilyon Metreküp olarak yer alıyor. Türkiye raporda tüketimle de yer alıyor. 2016'daki tüketimi 44.4 milyar metreküp olan Türkiye'nin 2017 tüketimi ise 51.7 milyar metreküp.

Bu çalışmalar sonucu 130 ham petrol sahası, 56 doğalgaz sahası keşfedildi. Bu sahalarda halen bin 309 kuyudan ham petrol, 235 kuyudan ise doğalgaz üretimi yapılıyor.

Karadeniz'den sonra hangi ilimizde doğal gaz var? Türkiye'de doğal gaz olan şehirleri hangileri?

TÜRKİYE'DE HANGİ İLLERDE DOĞAL GAZ VAR?

-Türkiye'de doğal gazın varlığı 1970 yılında Kırklareli Kurumlar Bölgesi'nde tespit edilerek 1976 yılında Pınarhisar Çimento Fabrikası'nda kullanılmaya başlandı. 1975 yılında Mardin Çamurlu sahasında bulunan doğal gaz, 1982 yılında Mardin Çimento Fabrikası'na verildi. Kaynaklardaki rezervlerin sınırlı olması tüketimin genişlemesini önledi.

-Doğal gazın sanayi ve şehir şebekelerinde kullanımı çalışmalarına, 84/8806 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 1984 yılında SSCB ile imzalanan doğal gaz sevkiyatı anlaşmasının ardından başlandı. Doğal gaz şehriçi evsel ve ticari olarak ilk kez 1988'de Ankara'da kullanıldı. 1992 yılında İstanbul, Bursa, Eskişehir ve İzmit'te doğal gaz pazarı genişledi.

-Türkiye'nin doğal gazda dışa bağımlılığı %98'8'dir. Tüketilen 49,8 milyar m³ doğal gazın ancak 502 milyon m³'ü (%1) Türkiye'de üretilmiştir. Doğal gazın %50'si elektrik üretiminde kullanılmaktadır.[1]

-Türkiye 2014 yılında ithal ettiği doğal gazı sırasıyla şu ülkelerden temin etmiştir: Rusya %56,İran %19, Azerbaycan %9, Cezayir %9, Nijerya %7. Türkiye'nin doğal gaz rezervi 5 milyar m³'tür. Yeni kaynaklar bulunmadığı takdirde var olan kuyuların 10 yıllık üretim ömrü vardır.

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