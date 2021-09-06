Karadeniz'de yeni eğitim öğretim yılı başladı

Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle törenler düzenlendi.

Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle törenler düzenlendi.

Artvin'in Hopa ilçesindeki Hüsnü Ciner İlkokulunda gerçekleştirilen törende konuşan Vali Yılmaz Doruk, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kovid-19 salgını dolayısıyla ara verilen yüz yüze eğitimin yeniden başlamasından son derece mutlu olduklarını kaydeden Doruk, Artvin'de tüm okulların sağlık ve güvenlik konuları başta olmak üzere her anlamda eğitim öğretime hazır olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da yaklaşık 2 bin 200 öğretmen ve 25 bin öğrenci ile okullarda tüm sağlık tedbirlerini alarak eğitim öğretime başladıklarını belirtti.

Programa, Hopa Kaymakam Vekili Mehmet Şerif Olçaş, Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Ordu

Ordu'da Haki Yener İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Tuncay Sonel, "Pandemiden dolayı eğitime ara vermiştik. Gördüm ki öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz gayet güzel maske, mesafe, temizliğe çok riayet ediyorlar. Hepimiz dikkatli olacağız." dedi.

İldeki eğitim yatırımlarına da değinen Sonel, "Ordu genelinde son bir yılda hayırseverler ve devlet tarafından yapılan 40 okulumuza ulaştık. 41. okulumuzu da yine Ordulu bir iş insanımız yapacak." diye konuştu.

Rize

Rize'nin Güneysu ilçesinde düzenlenen törene Vali Kemal Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen'in yanı sıra öğrenci, veli ve öğretmenler katıldı.

Çeber, burada yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimin başlamasını çok özlediklerini dile getirerek, "Okullarımızda gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini aldık. Okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve eğitim camiamız, titiz ve hassasiyetle eğitim öğretime hazır ancak salgının halen devam ettiğini unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Giresun

Giresun'da, eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Namık Kemal İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Vali Enver Ünlü, il genelinde 396 okulda 5 bin 956 öğretmen ve 66 bin 624 öğrenci için ilk ders zilinin çaldığını aktardı.

Ünlü, törenin ardından bir sınıfa girerek öğrencilerle sohbet etti.

Törene, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Trabzon

Trabzon'da da 137 bin 520 öğrenci ve 12 bin 195 öğretmen, eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Vali İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ders zilini çok özledik. 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur