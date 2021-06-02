Karadeniz'de yazın 'kar' sürprizi, yaylalar beyaza büründü

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar yağan karla beyaza büründü.

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar yağan karla beyaza büründü. Yaz ayında kar görenler, şaşkınlık yaşadı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Bayburt'ta soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Bölgede sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte akşam saatlerinde yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü. Yaz ayında kar sürprizi yaşayanlar, o anları cep telefonları ile kayda alarak, sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salim Sarıkoç