Karadeniz'de orman köylüleri zorlu kış şartlarında çalışıyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da orman köylüleri, kış mevsiminin getirdiği zorluklara rağmen bakım kesimi mesaisini sürdürüyor.

Dereli ilçesine bağlı Akkaya köyünde yaşayan orman köylüleri, sabahın ilk ışıklarıyla yola koyuluyor.

Ormana gelen işçiler, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Kulakkaya Orman İşletme Şefliği'nin bakım kesimi için damgaladığı ağaçları, güvenlik önlemi altında ve orman işletmesi görevlisinin gözetiminde motorlu testereyle keserek çelik halatlara bağlıyor.

Sürütücüyle yol yakınına kadar çekilen ağacın kabukları motorlu alet ve balta kullanılarak soyulduktan sonra parçalara bölünüyor. Elde edilen kütükler kamyonlara yüklenerek toplama alanlarına sevk ediliyor.

"Orman, köylünün gelir kapısı"

Akkaya Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selahattin Uzunoğlu, AA muhabirine, kış şartlarında köylülerle ormanda emek verdiklerini söyledi.

Ormanın, köylünün gelir kapısı olduğunu belirten Uzunoğlu, "Kış primleri güzel, sağ olsun Cumhurbaşkanımız iyi fiyat açıkladı, memnun olduk. Ormanlardan kuru ağaçları topluyoruz, bunlardan köyümüze gelir sağlıyoruz. Kooperatifimize kayıtlı 350 üye var, şu anda ormanda 30 kişi çalışıyor. Yazın da fidan dikimi yapıyoruz." dedi.

Uzunoğlu, fidanların zarar görmemesi açısından kış kesimlerinin daha uygun olduğunu kaydetti.

"Yamaçlarda 150 metre ağaç çekiyoruz"

Yıllardır ormanda çalışan Ziya Turhan ise işlerinin zorlu olduğunu, 60-70 santimetre, bazen de 1 metre karda çalıştıklarını anlattı.

Turhan, Karadeniz'in 1500-2 bin rakım arasındaki ormanlarında soğuk havayla mücadele ederek işlerini yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Yayla havasında soğuk rüzgarlar zorluyor. Bu iş biraz ağır olduğundan ağacı devirmek, çekmek zor işler. Sürütücüyle çekerken riskli yanları da var, halatların bize vurma riski, sakatlanma olasılığımız var. Bu konularda çok dikkatli olunması gerekiyor." diye konuştu.

Yamaçlarda 150 metre ağaç çektiklerini anlatan Turhan, "Bu şartlar altında geçimimizi sağlamak zorundayız. Bu iş bizim için gelir kapısı, başka bir gelirimiz yok." ifadelerini kullandı.

Turhan, ormanda çalışmalarını kolaylaştıran ve kendilerine her türlü desteği veren Giresun Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.