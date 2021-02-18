Karadeniz'de 740 köy yolu kardan kapandı, yüz yüze eğitime ara verildi

KARADENİZ'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, 740 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bölgede 8 ilde yüz yüze eğitime ara verildi.

Karadeniz'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Rize'de 186, Gümüşhane'de 41, Artvin'de 78, Giresun'da 201, Sinop'ta 212, Bayburt'ta 13, Amasya'da ise 9 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Karayolları, Özel İdare ve belediye ekipleri kar nedeniyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Bayburt'ta belediye ekipleri yaya kaldırımlarında biriken karları kürüyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kar yağışı nedeniyle Trabzon, Rize, Samsun, Gümüşhane, Artvin, Giresun, Ordu ve Sinop'ta yüz yüze eğitime ara verildi. Kentlerde engelli kamu personeli de idari izinli sayıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ