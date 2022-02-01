Karadeniz'de 7 il için fırtına uyarısı - Haberler
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Karadeniz'de 7 il için fırtına uyarısı

AA, Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Karadeniz'de 7 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünce Karadeniz'de 7 il için fırtına uyarısında bulunuldu.

KASTAMONU (AA) - Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünce Karadeniz'de 7 il için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Kastamonu, Amasya, Sinop, Samsun, Çorum, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer fırtınanın etkili olacağı ve perşembe günü etkisini kaybedeceği belirtildi.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Meteoroloji, Kastamonu, Karadeniz, Fırtına, Güncel, Haber

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