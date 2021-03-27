Karadeniz'de, 186 bin 259 su kuşu tespit edildi
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Karadeniz'de, 186 bin 259 su kuşu tespit edildi

Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER - Haberler | Güncel
Karadeniz'de, 186 bin 259 su kuşu tespit edildi

KARADENİZ'de sulak alan ve baraj göllerinin bulunduğu 16 ayrı noktada gerçekleştirilen 'Kış ortası su kuşu sayımı' tamamlandı.

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KARADENİZ'de sulak alan ve baraj göllerinin bulunduğu 16 ayrı noktada gerçekleştirilen 'Kış ortası su kuşu sayımı' tamamlandı. 54 yıldır yürütülen çalışma kapsamında bu yıl, 186 bin 259 su kuşu tespit edildi.

Orta ve Doğu Karadeniz illerindeki sulak alan ve baraj göllerinde 16 noktada 'Kış ortası su kuşu sayımı' çalışması yapıldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü çalışma Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde gerçekleştirildi. İlk sayım işleminin 54 yıl önce gerçekleştirildiği belirtilirken, bu yıl ocak-mart aylarında yapılan çalışmalarda, bölgede 186 bin 259 su kuşu sayıldı. Bu kuşlardan 97 bin 793 tanesi Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kayıt altına alındı. Sayım sırasında çamurcun, karabaş martı, sakarca, kızkuşu, sakarmeke, tepeli patka ve karagerdanlı, yeşilbaş, gümüş martı, kadife ördek, karabatak, bahri isimli kuş türlerinin sıklıkla görüldüğü belirtildi.


Karadeniz'de, 186 bin 259 su kuşu tespit edildi
Karadeniz'de, 186 bin 259 su kuşu tespit edildi
Karadeniz'de, 186 bin 259 su kuşu tespit edildi
Karadeniz'de, 186 bin 259 su kuşu tespit edildi
Karadeniz'de, 186 bin 259 su kuşu tespit edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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