Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid döneminde yapımı planlanan, Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun, gelecek yıl tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, eski adıyla Dereyolu, şimdiki adıyla Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yaklaşık 145 yıllık hayal olduğunu belirtti.

Projenin ilk kez Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan Abdülhamid tarafından 1870 yılında Fransız mühendislere çizdirilmesiyle başladığını anlatan Yavuz, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Osmanlı padişahlarının da hayallerini süsleyen önemli projelerden olduğunu söyledi.

Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'yu en kısa yoldan Sivas, Kayseri, Osmaniye ve Adana gibi iller başta olmak üzere Akdeniz'e bağlayan bir hat olduğuna işaret eden Vali Yavuz, projede gece gündüz çalışıldığını ve bugün itibarıyla önemli noktaya gelindiğini aktardı.

Yavuz, yolun toplam uzunluğunun 818 kilometre olduğunu ancak yaklaşık 100 kilometrelik kısmının Ordu sınırlarından geçtiğini ifade ederek "Projenin en zor ayağı ise Ordu sınırları içerisinde yer alan bu bölüm. Bu bölümde toplam uzunluğu 15 kilometreyi bulan 25 tünel var." dedi.

Tamamıyla zor coğrafi ve arazi koşullarında bu yatırımı yaptıklarını dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

"Her fırsatta projeyi yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alıyoruz. Şu anda gelinen noktada 25 tünelin 22'si tamamen bitmiş durumda. 3 tünelde çalışmalar devam ediyor. Köprü ve viyadüklerin tamamı ise yapılmış. Şu anda kazı ve betonlama çalışmaları devam ediyor. 2019 sonu itibarıyla bu yolu kesinlikle hizmeti açma noktasında kararlılığımız var."

"Yol zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak"

Vali Yavuz, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun tam anlamıyla açılmasıyla vatandaşların zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacağına işaret ederek şunları söyledi:



"Şu anda ilk etaptaki yaklaşık 100 kilometreyi 3 saate yakın aşabiliyorsunuz ancak burası yapılıp açıldığında mesafe bir saate düşecek. Hatta biz 50-55 dakikaya kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Artık Ordulular için Sivas günübirlik gidilip gelinecek bir yer haline gelecek. Bu da aynı zamanda Orduluların Sivas'a gidip, Sivaslıların da Ordu'ya gelerek yatırım yapmalarını sağlayacak."

Vali Yavuz, tamamlandığında 1,5 milyar liraya mal olması beklenen yola hükümet tarafından çok önem verildiğini vurgulayarak bunun için projeyi hedeflenen sürede tamamlamak için yoğun çaba sarf edildiğini kaydetti.