Karadeniz 4'üncü Kitap Fuarı Açıldı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği'nin işbirliği ile düzenlenen Karadeniz 4'üncü Kitap Fuarı, bugün açıldı.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği'nin işbirliği ile düzenlenen Karadeniz 4'üncü Kitap Fuarı, 220 yayınevinin katılımı ile açıldı. Geçen yıl 210 yayınevi ve 140 bin ziyaretçinin katıldığı kitap fuarına bu yıl, aralarında Ersoy Karabıçak, Üstün Dökmen, Ataol Behramoğlu, Defne Suman, Deniz Kavukçuoğlu, Canan Tan, Yılmaz Özdil, Ercan Kesal, Hikmet Anıl Öztekin, İsmail Saymaz, İbrahim Kabaoğlu, Pelin Çift, Mete Yarar, Asuman Portakal, Murat Tavlı, Kahraman Tazeoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Behiç Ak, Kemal Hamamcıoğlu, İhsan Eliaçık, Koray Avcı Çakman, Yavuz Bahadıroğlu, Murat Karayalçın, Metin Uca, Özlem Dilber, Cemre Birand, Kerem Fırtına, Hicabi Demirci, Güldal Mumcu, Koray Yersüren, Ahmet Şimşirgil ve Levent Gültekin'in de bulunduğu pek çok yazar ve şair katılacak.

Karadeniz 4'üncü Kitap Fuarı'nın açılışına Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, yazarlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Stantları tek tek gezen Vali Kaymak ve beraberindekiler, kitaplar hakkında bilgi aldı. Vali Kaymak daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü standına giderek Samsun Maarif Hareketi kapsamında Samsun Valiliği tarafından başlatılan ve saat 20.00'de kitap okuyan ve okuduğu kitapları Twitter'dan 'Samsun için okuma vakti' hashtagı ile paylaşan 55 talihliye kitap hediye etti.

- Samsun