Karadağlı kafe ve restoran işletmecileri Kovid-19 tedbirlerini protesto etti
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Karadağlı kafe ve restoran işletmecileri Kovid-19 tedbirlerini protesto etti

Karadağlı kafe ve restoran işletmecileri Kovid-19 tedbirlerini protesto etti
Anadolu Ajansı / Adel Omeragic - Haberler | Güncel

Batı Balkan ülkesi Karadağ'daki kafe ve restoran işletmecileri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan yeni önlemlere karşı protesto düzenledi.

Batı Balkan ülkesi Karadağ'daki kafe ve restoran işletmecileri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan yeni önlemlere karşı protesto düzenledi.

Başkent Podgorica'daki Maliye Bakanlığı binası önünde toplanan kafe ve restoran işletmecileri, Karadağ'daki kafe ve restoranlara sadece Kovid-19 aşısı yaptırmış veya negatif PCR ya da antijen testi gösterenlerin girmesine yönelik alınan tedbirlere karşı çıktı.

Karadağ İşletmeciler Birliği Başkanı Nikola Buzvodan, son getirilen tedbirlerde kapalı alan olarak sadece kafe ve restoranların yer aldığına işaret ederek, "Bu yapılan ayrımcılıktır. Başka kapalı alanda bu tedbir uygulanmamaktadır. Sadece kafe ve restoran çalışanlarının aşılanması istenmekte ve bu alanlara Kovid-19 aşısı olmayanlar alınmamaktadır." dedi.

Salgının başından bu yana en büyük mücadeleyi hizmet sektörünün verdiğini söyleyen Buzvodan, "Alınan bu tedbirler Karadağ'ın ekonomisine de olumsuz yansıyacaktır." ifadesini kullandı.

İşletmeciler, "Adalet istiyoruz", "Neden biz?", "Herkes aşı olsun" gibi ifadelerin yer aldığı dövizler taşıdı.

Karadağ'da Kovid-19 vaka sayısı 103 bin 932'ye yükselirken, virüse bağlı can kaybı sayısı da 1636 olarak kaydedildi.

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Karadağlı kafe ve restoran işletmecileri Kovid-19 tedbirlerini protesto etti
Karadağlı kafe ve restoran işletmecileri Kovid-19 tedbirlerini protesto etti
Karadağlı kafe ve restoran işletmecileri Kovid-19 tedbirlerini protesto etti
Karadağlı kafe ve restoran işletmecileri Kovid-19 tedbirlerini protesto etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Omeragic

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