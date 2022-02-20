Karaciğeriyle hayat verdi, sevgisiyle yaşatıyor

BURSA (DHA) - BURSA'da, Suriye'den getirilen üvey annesinin karaciğeri ile hayata tutunan 22 aylık Tamer bebek, şimdi parkta oyun oynuyor. Tamer'in yanında hiç ayrılmayan üvey annesi Hmameh Elhalef (31) "Allah için yardım ettim. İnşallah bir daha nakil gerekmez. Gerekirse yine ben nakil veririm" dedi.

Suriye uyruklu baba Saleh El Ceddu ile anne Nadima Al Jadou çifti, 28 Nisan 2020'de dünyaya gelen çocuklarına Tamer ismini verdi. 6 aylıkken hastaneye kaldırılan Tamer'e, akut karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) tedavisine başlanan Tamer'in, karaciğer nakli olmasına karar verildi. Annesi ile kan grubu uyuşmazlığı yaşayan Tamer'e babası da obez olduğu için karaciğerinin bir parçasını veremedi. Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre kadavradan Türk vatandaşı olmayan kişiye organ nakli yapılamadığı için Tamer'in ailesi, nakil için yakın akrabalarını araştırmaya başladı. Ailenin aklına son olarak Tamer'in Suriye'de yaşayan üvey annesi Hmameh Elhalef geldi. Elhalef'in, Bursa'ya gelmesinin zaman alacağı belirtildi ve testlerine Suriye'de yapılmasına karar verildi. Tetkikler sonucu Elhalef'in karaciğerinin uygun olduğu belirlendi.

Tamer'in üvey annesi Hmameh Elhalef, "Allah için yardım ettim. Allah için çocuk iyileşsin istedim. Sınır ötesinden rahat bir şekilde Türkiye'ye geldim. Yol çok sakindi. Sağ salim geldik. Şimdi de burada oturuyoruz. İnşallah, bir daha nakil gerekmez. Gerekirse yine ben nakil veririm. Yardımcı olurum. Allah'a şükürler olsun. Ben de iyiyim, Tamer bebek de çok iyi. Bebeğin sağlığına kavuşmasına çok sevindim" diye konuştu.