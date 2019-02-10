Karaçelik; "Demokrasiyi Ayaklar Altına Aldılar"

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Demokrat Parti'den (DP) belediye başkan adayı olan Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, seçim bürosu açılışında CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. Karaçelik; "Demokrasiye en çok sahip çıktığını iddia eden bir siyasi parti bugün demokrasiyi ayaklar altına aldı. Buna gerekli cevabı halk verecek" dedi.

Ortaca Belediye Başkanı ve DP Belediye Başkan Adayı Hasan Karaçelik'in seçim bürosu açılışı yoğun katılımla gerçekleşti. Seçim bürosu açılışında belediye meclis üyesi adaylarının tanıtımı da yapıldı. Açılışa, Başkan Karaçelik'in yanı sıra Fethiye Belediye Başkanı ve bağımsız Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Behçet Saatçi, DP il, ilçe yöneticileri, meclis üyesi adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşların belediye başkanını halk mı seçiyor, Ankara mı sözleriyle kendisine desteklerini ilettiğini anlatan Hasan Karaçelik, açılışta yaptığı konuşmada; "Perşembe günü 82 yaşında bir delikanlı geldi yanıma, dedi ki; 'Hasan oyu Ankara mı veriyor, biz mi veriyoruz. Belediye başkanını Ankara mı seçiyor, halk mı seçiyor. Halk seçiyor dedim, o zaman biz seni seçiyoruz, biz halkız dedi. Muğla siyasetini bazı kişilerin egosuna teslim edenlere o 82 yaşındaki delikanlının cevabının şamar gibi buradan Ortaca halkı olarak selamlarımızla gönderiyoruz" diye konuştu.

Demokrasilerde siyasi partilerin kişileri makama getirmek için değil, halka hizmet etmek için var olduğuna değinen Başkan Karaçelik; "Demokrasilerde en önemli unsur siyasi partilerdir. Onların aracılığı ile insanlar siyaset yaparlar. Demokrasilerde siyasi partilerin görevi kişileri bir yere taşımak, egosunu tatmin etmek için bir yere getirmek değildir. Siyasi partiler rant araçları değildir. Siyasi partiler mensup olduğu, aidiyetini aldığı, hizmet etmek istediği halkın yaşam kalitesini yükseltmek ile görevlidir. Birilerini makama getirmek ve orada tutmak siyasi partilerin görevi değildir. Onların görevi halka hizmet etmektir. Halka hizmet etmeyip kendilerini garantiye almaya çalışanlara Ortaca halkı 31 Mart'ta gereken cevabı verecektir." ifadelerini kullandı.

"Demokrasiyi ayaklar altına aldılar"

Demokrasiye en çok sahip çıktığını iddia eden bir siyasi partinin demokrasiyi ayaklar altına aldığını söyleyen Karaçelik, şunları kaydetti; "Muğla demokratik kimliği, Atatürkçü, Cumhuriyetçi yapısıyla bilinen bir kent, hangi siyasi parti mensubu olursak olalım Muğla'nın demokrasi, bir arada yaşama kültürü vardır. Ama maalesef demokrasiye en çok sahip çıktığını iddia eden bir siyasi parti bugün demokrasiyi ayaklar altına aldı. Buna gerekli cevabı altını çizerek söylüyorum halk verecek." - MUĞLA

Kaynak: İHA