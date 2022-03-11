Karacasu Kaymakamı Yılmaz, NTO Başkanı Arslan'la görüştü

KARACASU, AYDIN (İHA) - Karacasu Kaymakamı Hatice Gamze Yılmaz, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyarette Kaymakam Yılmaz'a, bölge sorunları ve çözüm önerilerinin yanı sıra Odamız projesi olan Uzun Yaşam Köyü kurulması hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Karacasu ilçemizde stratejik öneme sahip yerel ürünlerin ve coğrafi işareti alınan çömlekçiliğin bölge ekonomisine sağladığı katma değerler aktarılarak bu katma değer çeşitliliğin arttırılması konusunda yapılabilecek çalışmaların önemi istişare edildi.

Kaymakam Yılmaz'ın gerçekleştirdiği iade-i ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkürlerini sunan Arslan "Karacasu ilçesi hem tarihi hem de ürün çeşitliliği bakımından zengin bir bölgedir. Sorumluluk sahamızda bulunan tüm ilçeler de olduğu gibi Karacasu ilçesinin de kalkınması için üzerimize düşen görevi yetkilerimiz dahilinde yapmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel