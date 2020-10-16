Karacasu'da vaka sayısı 13 oldu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde tekrar yayılma gösteren korona virüs vakaları, tkontrol altına alınmaya çalışılırken 15 günlük karantina sonrasında iyileştiği kabul edilen bir vakanın PCR testi pozitif çıktı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde tekrar yayılma gösteren korona virüs vakaları, tkontrol altına alınmaya çalışılırken 15 günlük karantina sonrasında iyileştiği kabul edilen bir vakanın PCR testi pozitif çıktı.

Kovid-19 pandemisi kapsamında Aydın genelinde sıkı tedbirler uygulanmaya devam ederken, Karacasu ilçesinde tekrar baş gösteren korona virüs vakalarında artış yaşanmaya devam ediyor. Temaslı olarak izolasyona alınan vatandaşların da PCR testleri yapılmaya devam ederken Esençay Mahallesinde 1 kişinin ve 15 günlük karantina süresini dolduran ve iyileştiği kabul edilen bir vatandaşın PCR testi pozitif çıktı. Yaşanan bu durum ilçe genelindeki pozitif vaka sayısı 13'e yükseldi. Karacasu Kaymakamlığı tarafından bugüne kadar toplam 31 pozitif vakanın olduğunun belirtildiği açıklamada "Esençay Mahallemizde testi yapılan 1 temaslı vatandaşımız ile daha önce hastayken 15 gün sonunda semptom görülmediğinden iyileştiği kabul edilen 1 vakamızın PCR testleri pozitif çıktı. İlçemizdeki aktif vaka sayısı 13'e, bugüne kadar ki vaka sayısı ise 31'e çıkmıştır. 13 aktif vakamızın tedavileri evlerinde sürdürülmektedir. Ayrıca, bugünkü aktif temaslı sayımız 52, temaslı yakını sayımız 18, izole altındaki konut sayımız 36'dır" ifadelerine yer verildi.

"Kritik kırılma noktasındayız"

Vakalar ile ilgili filyasyon çalışmalarının sıkı bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ise "Sürekli belirttiğim gibi ilçemiz için kritik bir kırılma noktası yaşanmakta olup, bu hızlı artış kontrol edilmezse kısa sürede ilçe geneline yayılıp istenmeyen sonuçlar da yaşanabilecektir. Ancak sizlerin desteğiyle, gerekli tedbirlerin alınarak, kurallara uyulması ile bu salgını atlatabiliriz. İnanıyorum ki, el birliği ile salgının yayılmasını en kısa sürede kontrol altına alıp, ilçemizi bir kez daha virüsten kurtaracağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı