Karacasu Belediye Başkanı, görevi bıraktı
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Karacasu Belediye Başkanı, görevi bıraktı

Karacasu Belediye Başkanı, görevi bıraktı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevini bıraktı.

AYDIN'ın Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevini bıraktı.

Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal, basın toplantısı düzenledi. Seçildiği günden itibaren yaptıklarını ve yapamadıklarını anlatan İnal, helallik istedi. Tansiyon hastası olduğunu ve doktorunun stresten uzak durması gerektiğini belirten İnal, gözyaşlarını da tutamadı. Başkan İnal, "Sevgili Karacasulular, sağlık nedenlerim dolayısıyla ailem ile aldığımız karar sonucu teveccühünüzle geldiğim belediye başkanlığı görevimden istifa ediyorum. MHP, ailemin ve Genel Başkanımız Türkmen Beyi Dr. Devlet Bahçeli'nin her daim emrinde olacağım. Saygılarımla" dedi.


Karacasu Belediye Başkanı, görevi bıraktı
Karacasu Belediye Başkanı, görevi bıraktı
Karacasu Belediye Başkanı, görevi bıraktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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