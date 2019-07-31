Karacaoğlan heykeli Kozan Kent Müzesi bahçesine koyuldu

Kozan Belediyesi tarafından, 2017 yılında sökülerek atıl vaziyette bırakılan Karacaoğlan heykeli Kozan Kent Müzesi bahçesine yerleştirildi.

Hastane kavşağındaki yerinden 2017 yılında sökülerek Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bırakılan heykelin, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın talimatları doğrultusunda bakım ve onarımı yapıldı.

Onarım çalışmasının ardından Karacaoğlan heykeli Kozan Kent Müzesi bahçesine yerleştirildi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Çukurova'nın yetiştirdiği halk ozanı Karacaoğlan'ın heykelinin yeniden tadilatını yaparak yeni yerine yerleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA