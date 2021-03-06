Karaçam tohumları toprakla buluştu
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Karaçam tohumları toprakla buluştu

06.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:17
Karaçam tohumları toprakla buluştu

Kütahya merkez ilçeye bağlı Bayat Köyü mevkisinde binlerce Karaçam tohumu toprakla buluştu.

Kütahya merkez ilçeye bağlı Bayat Köyü mevkisinde binlerce Karaçam tohumu toprakla buluştu.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Karaçam Doğal Gençleştirme" programına; Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Jandarma komutanı Vekili Albay Kamil Çelik, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, bazı daire müdürleri ile çocuklar katıldı.

Kütahya'nın yüzde 56 orman varlığıyla Türkiye'nin 5. ili olduğunu kaydeden Vali Ali Çelik, "Orman varlığımızı gençleştirmek, gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılmasını sağlamak için yapılan çalışmalar çok kıymetli. İnşallah gelecek nesillere güzel bir çevre ve zengin bir orman varlığı bırakacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Karaçam Doğal Gençleştirme programı hakkında bilgiler veren Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, 23 bin 488 Ha alanın gençleştirmeye ayrıldığını söyledi. 2015-2019 yılları arasında 8 bin 24, 2020 yılında 2 bin 764 Ha alanda gençleştirme çalışması yapıldığını belirten Keskin, "2020 yılında bin 135 ton Karaçam kozalağı toplatılmış, toplatılan kozalaklardan yaklaşık 28 ton tohum elde etmeyi planlıyoruz. 28 ton tohumdan yaklaşık 1 milyar 261 milyon 268 bin 750 adet tohum elde edilecektir. Amacımız, elde ettiğimiz bu tohum miktarının azamisinin çimlenmesini sağlamak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ali Çelik ile beraberindeki katılımcılar Karaçam tohumlarını toprakla buluşturdu. - KÜTAHYA

Karaçam tohumları toprakla buluştu
Karaçam tohumları toprakla buluştu
Karaçam tohumları toprakla buluştu
Karaçam tohumları toprakla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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