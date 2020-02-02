02.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:18

Şanlıurfa'daki Karacadağ Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatili yoğunluğu sürüyor.

Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki sınırları belirleyen ve Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Kayak Merkezi, 1919 rakımıyla bölgenin zirvesinde yer alıyor. Bilinirliği her geçen yıl artan kayak merkezine ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Şanlıurfa, Diyarbakır'ın yanı sıra Gaziantep, Mardin, Batman ve Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Ziyaretçiler, alandaki davul zurna eşliğinde halay çekip eğlenceli vakit geçiriyor.

Yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan çocuklar ise kimi zaman kar topu oynayarak kimi zaman kızaklarla kayıp karın keyfini çıkarıyor.

Diyarbakır'dan eşi ve çocuğuyla Şanlıurfa'ya gelen Coşkun Açılan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin son günlerini değerlendirmek amacıyla kayak merkezine geldiklerini belirterek, "Gayet güzel, eğleniyoruz, memnunuz ve ortamda çok iyi." dedi.

Kayak merkezine daha önce de geldiğini söyleyen 6. sınıf öğrencisi Sude Naz Demir ise merkezin çok güzel olduğunu söyledi.

Lise öğrencisi İrem Nur Karakeçili de 15 günlük tatili değerlendirmek amacıyla kayak merkezine geldiklerini ifade etti.

Lise öğrencisi Ozan Kayaş, kaymak amacıyla tahtalardan kızak yaptığını anlatarak, "Yarıyıl tatili dolayısıyla buraya gelip eğlenmek istedim." dedi.

Kayak merkezi işletmecisi Orhan Atilla, yoğun bir sezon geçirdiklerini ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA