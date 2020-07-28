Karacabey Kaymakamı Yolcu'dan Başkan Özkan'a veda ziyareti
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Karacabey Kaymakamı Yolcu'dan Başkan Özkan'a veda ziyareti

Bursa Vali Yardımcılığına atanan Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, veda ziyaretleri kapsamında Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Karacabey Kaymakamı Yolcu'dan Başkan Özkan'a veda ziyareti
28.07.2020 12:10 | Son Güncelleme: 28.07.2020 12:14

Bursa Vali Yardımcılığına atanan Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, veda ziyaretleri kapsamında Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Özkan, kendisine ilçeye katkılarından dolayı teşekkür ederek, longozu temsilen nilüfer çiçeği tablosu hediye etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Karacabey Kaymakamlığı görevinin ardından Bursa'ya Vali Yardımcısı olarak atanan ve 5 yıldır Karacabey'de kaymakamlık görevini sürdüren Yusuf Gökhan Yolcu, veda ziyaretleri kapsamında önceki gün, Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Yolcu, Karacabey gibi güzel bir şehirde görev almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Karacabey'in birbirinden güzel değerlerine, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da bu değerlere gereken önem verilmeli" dedi. İlçenin sürekli gelişen bir yerleşim yeri olduğunun altını çizen Yolcu, her geçen gün tarım, turizm ve sanayi anlamında daha güzel gelişmelerin yaşandığını kaydetti.

Özkan, ilçe halkı adına teşekkür etti

Başkan Ali Özkan da Kaymakam Yolcu'ya, Karacabey'de bulunduğu süreçte verdiği hizmetlerden ötürü ilçe halkı adına teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi. Özkan ziyaret sonunda Kaymakam Yolcu'ya, Karacabey hatırası olarak longozu temsilen nilüfer çiçeği fotoğrafı hediye etti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu'nun yerine, Aydın Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu atandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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