Karacabey'in İkinci Dönemi Yükselme Dönemi Olacak"

Cumhur İttifakı tarafından yeniden Karacabey Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Ali Özkan, Karacabey'in ikinci döneminin yükselme dönemi olacağını ifade etti.

Özkan'ın aday gösterilmesi dolayısıyla AK Parti İlçe binasının önünde yapılan basın açıklamasına AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, AK Parti'de geçmiş dönem ilçe başkanlığı yapan Salih Bağış, Halit Türkkan, Kadir Sevik, Adem Surguç ve Murat Erol'un yanı sıra mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve parti üyeleri katıldı.

AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, birlik ve beraberlik içinde güzel bir seçim geçirmeyi temenni ederek, şöyle konuştu:

"Milletin değerlerini esas alıp, istikamet belirleyip yol alıyoruz. Bizim bir davamız var. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz var. Bu hedefler sizleri ve bizleri aşan bir öneme sahip. Önümüzde 31 Mart 2019 yerel seçimi var. Her seçimde olduğu gibi hazır ve donanımlı olmak zorundayız. Tevazu, gayret, samimiyet, önce millet, önce memleket. Hor bakmayacağız, hoş bakacağız. Milletimizin birlik ve beraberliğinin ne kadar önemli olduğu, ete ve kemiğe büründüğü bu günlerde teşkilatımızın birlik ve beraberliği için ne gerekiyorsa bıkmadan, usanmadan çalışacağız. Kimseyi ötelemeden, ötekileştirmeden birlik şuuruyla, dava şuuruyla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Yeter ki istişare edelim. İstişare ettiğimizde alacağımız kararların isabetli olacağı aşikardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci kez görev tevdi ettiği başkanımız Ali Özkan'a hayırlı, uğurlu olsun."

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise Cumhur İttifakı adayı olduğunu anımsatarak, "Türkiye'de beka döneminde Cumhur İttifakı'yla AK Parti ve Milliyetçi Hareket Parti'si kadroları iş birliği halinde seçimlere giriyor. Burada da Cumhur İttifakı'nın adayı olarak huzurlarınızdayım. Karacabey'in ikinci dönemi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, AK Parti iktidarıyla birlikte yükselme dönemi olacaktır. Yükselme dönemi hayırlı olsun. Durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Özkan, parti binasında tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA