Karacabey genelinde altyapı çalışmaları hız kesmeden sürüyor

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner'den de ayrıntılı bilgi alan Özkan, toplam 7 ekibin ilçe sokaklarında aralıksız çalıştığını ifade etti.

Ekipler özveriyle çalışıyor

Esentepe, Gazi ve Saadet Mahallelerinde çalışmaların toplam 7 farklı noktada sürdüğünü ifade eden Özkan, "Şehrimizde 5 ayrı ekip asfaltlama çalışması yapıyor. Bunun yanında 1 ekip parke taş ve diğer bir ekip de kaldırımlarda düzenleme yapıyor. Altyapı çalışması tamamlanan sokaklarda hızla vatandaşlarımızın mağduriyeti de kaldırılmış oluyor. Ekiplerimiz oldukça özveri ile çalışıyorlar. Bu noktada, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş'a desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. BUSKİ Şube Müdürlüğü ekiplerine de titiz çalışmalarından dolayı ilçemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan gerçekleşen incelemelere, mahalle muhtarları ve vatandaşlar da eşlik etti.

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