Karacabey'de yürütülen sosyal hizmetler konuşuldu
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Karacabey'de yürütülen sosyal hizmetler konuşuldu

Karacabey'de yürütülen sosyal hizmetler konuşuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürü Hasan Yılmaz, Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Tuncel ve Karacabey Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Osman Kahraman ile bir araya geldi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürü Hasan Yılmaz, Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Tuncel ve Karacabey Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Osman Kahraman ile bir araya geldi. Görüşmede sosyal hizmetler gündeme getirilirken, kurumlar arası güçlü diyaloğun önemine de vurgu yapıldı.

Belediye Başkanı Ali Özkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa İl Müdürü Hasan Yılmaz, Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Tuncel ile Karacabey Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Osman Kahraman ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürü Hasan Yılmaz,Bursa ve Karacabey'de yürütülen sosyal hizmetler hakkında Başkan Özkan'a bilgi verdi.

Başkan Özkan, ziyarette, ilçede çeşitli aile ve sosyal yardım hizmetlerinin değerlendirildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bilhassa Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müz ile bakanlığımıza bağlı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün beraber gerçekleştirdiği çalışmalar çok önemli. Bu konuda, kurumlar arası diyalog sayesinde, ilçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dokunabiliyoruz. Biz, ilçemize faydalı olabilecek herkesle el ele, gönül gönüle hareket etmeye hazırız. ve bunun en güzel örneklerinden biri de işte bu sosyal yardım hizmetleri" dedi. - BURSA

Karacabey'de yürütülen sosyal hizmetler konuşuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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