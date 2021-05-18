Son dakika haberi... Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
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Son dakika haberi... Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberi... Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Mehmet Yusuf K. yönetimindeki 34 NG 8372 plakalı otomobil ile Balıkesir-Bursa otoyolun 160. kilometresinde önünde aynı yöne doğru seyir halinde bulunan Ufuk Y. idaresindeki 34CMZ 571 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak takla atan Ufuk Y. idaresindeki 34CMZ 571 plakalı araçta yolcu olan Sezer Sertaç olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Ufuk Y., Mehmet Yusuf K., Sevgi Yılmaz, Alper Yılmaz ve Alparslan Yılmaz olay yerine gelen ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri yapılan 5 yaralının, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yasin Keskin/ İHA)

Son dakika haberi... Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi... Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi... Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi... Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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