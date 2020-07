Karacabey'de 'özel eğitim okulu' için sevindirici gelişme Karacabey Belediyesi'nin, ilçede yaşayan engelli bireyler için 'Engelsiz bir Karacabey' hedefi doğrultusunda yaptığı çalışmalar, güzel gelişmeleri de beraberinde getiriyor.

Kentte yıllardır ihtiyaç duyulan engelli öğrencilere yönelik özel eğitim okulunun açılması konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın, beraberindeki heyetle birlikte kentin önemli değerlerinden biri olan Matlı Gıda Grubu'na gerçekleştirdiği ziyarette, Karacabey'in yıllardır ihtiyaç duyduğu özel eğitim okulu için Matlı ailesinden olumlu dönüşler alındı.

Ziyarette; Başkan Özkan'ın yanı sıra Kaymakam Yusuf Gökhan Yolcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü ile Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan yer aldı.

Görüşmede; Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda da Matlı Gıda Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ile AK Parti 24. ve 25. dönem Bursa Milletvekili ve Matlı Gıda Grubu Genel Müdürü Önder Matlı da hazır bulundu.

Matlı ailesi sıcak baktı

Ziyaret sebebi olan ve ilçede yıllarca eksikliği hissedilen özel eğitim okulu ile ilgili gerçekleşen görüşme Matlı ailesi tarafından olumlu karşılanarak, müjde ile sonlandı.

Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizde yıllardır engelli öğrencilerimize yönelik okullarda oluşturulan özel sınıflarda eğitim veriliyordu. Artık bu karma sistemden farklı olarak, ilçemizin tamamındaki özel eğitim öğrencileri, onlar için hazırlanmış ve her detayı onlara yönelik olan yeni bir okulda bir araya gelecekler. Bu hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz için önemli bir gelişme olacak. Bu konuda Karacabey'in bu ihtiyacının sağlanmasına olumlu yaklaşan Sayın Özer Matlı ve Önder Matlı'ya, ilçe halkı adına teşekkür ediyorum. Matlı ailesi, ülkemizin önde gelen sanayicilerinden. Ülkemize her yıl ciddi katma değer sağlayan, vergi rekortmenlerinden. Karacabey'in kent dinamikleri sporda, turizmde, sağlıkta yani her alanda olduğu gibi eğitimde de birlik-beraberlik içinde, çok güzel işlere imza atıyor" dedi.

Matlı ailesi de böylesine değerli ve anlamlı bir çalışmaya destek olmaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade ederek, kent protokolünü ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Çalışmalar hızlıca başladı

Belediye Başkanı Özkan, okulun kurulması için çalışmaların ivedilikle başladığını da ifade ederek, "Yer tahsisi ve proje çalışmalarını bir an önce sonlandırıp, en kısa zamanda bu okulumuzu faaliyete geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

