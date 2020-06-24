Karacabey'de izinsiz moloz dökümüne geçit yok
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Karacabey'de izinsiz moloz dökümüne geçit yok

Bursa'nın Karacabey Belediyesi, izinsiz moloz dökümüne karşı mücadelesini sürdürüyor.

Karacabey'de izinsiz moloz dökümüne geçit yok
24.06.2020 18:22 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:54

Bursa'nın Karacabey Belediyesi, izinsiz moloz dökümüne karşı mücadelesini sürdürüyor. Belediye tarafından kaçak moloz dökümünü engellemek için WhatsApp ihbar hattı kurulurken, izinsiz moloz döken kişilere cezai yağıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, vatandaşları bu konuda bir kez daha uyararak, belediyenin sunduğu ücretsiz moloz döküm sahasını kullanmalarını, aksi takdirde çevre kirliliğine sebep olan vatandaşlara cezai müeyyide uygulanacağını hatırlattı. Kaçak moloz dökümü çalışmaları hakkında mücadelelerini aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Özkan, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bu konuda sıkı bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Ekiplerin her ihbarı 7 gün 24 saat takip ettiklerini belirten Özkan, "Moloz dökmek isteyen vatandaşlarımız, Akçakoyun Mahallesi'nde ücretsiz sunduğumuz hafriyat döküm sahamıza döküm yapabilir. Bunun karşılığında hiçbir bedel alınmıyor. Ancak buna rağmen ısrarla çevre kirliliğine sebep olacak şekilde, tarla ve ormanlık alanlara ya da boş meralara döküm yapan vatandaşlarımıza, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz cezai işlem uygulamaktadır. ve bu konuda denetimlerimiz aralıksız sürmektedir" dedi.

Özkan, konu ile ilgili olarak belediyenin WhatsApp ihbar hattı olan 0 532 221 31 98 no'lu telefon ya da 153 Zabıta İhbar Hattı ile irtibata geçilebileceğini söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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