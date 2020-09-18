Karaburun'un hizmet filosuna taze kan Karaburun Belediyesi, pandemi döneminde artan nüfusa hizmet verecek araç filosunu geliştiriyor.

Bu kapsamda Karaburun Belediyesi kaynakları ile Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) satın alınan iki adet Ford Trucks çöp kamyonu ve bir adet Hidromek kazıyıcı, Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe edilen bir adet Ford Trucks çöp kamyonu ve Konak Belediyesi'nden hibe edilen bir adet 2007 model binek araç faaliyete başladı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, resmi verilerde 10 bin 750 olan ilçe nüfusunun yaz aylarında bazı günlerde 200 bine kadar ulaştığını belirterek, "Pandemi dönemiyle birlikte yazlıklarını erken açan ve önümüzdeki kış aylarını da Karaburun'da geçirmeye hazırlanan hemşehrilerimiz ile birlikte nüfusumuzun en azından üç kata yakın arttığını görüyoruz. Bu durumu dikkate alarak, hizmet kalitemizin sürdürülebilir olması için makine ve araç parkımızı güçlendirme kararı aldık." dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a hibe edilen araçlar için teşekkür eden Başkan Erdoğan, belediyenin hak ettiği finansal güce ulaşabilmesi için, ilçede yazlığı bulunan vatandaşlara ikâmetlerini Karaburun'a almaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Bültenler