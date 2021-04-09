Karaburun'da imkân yoktu yaratıldı, kadın eli değince yıldızı parladı
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Karaburun'da imkân yoktu yaratıldı, kadın eli değince yıldızı parladı

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Karaburun'da imkân yoktu yaratıldı, kadın eli değince yıldızı parladı

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde %49,28 oy alarak Karaburun Belediye Başkanı seçilen İlkay Girgin Erdoğan, 9 Nisan 2019'da mazbatasını alarak göreve başlamasının ikinci yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pandeminin olumsuz etkisine rağmen, Karaburun Belediyesi'nin kısıtlı olanaklarını azami verimlilikte kullanarak vatandaşlara hizmet götürdüklerini belirten Erdoğan, "Tüm yatırım ve hizmetlerimizi 'yerelde kalkınma' vizyonumuza uygun olarak projelendiriyoruz. İlk icraatlarımızdan biri Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'müzü kurmak oldu. İlçemizdeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, insanımızın köyünde ve toprağında doyması, ekmeğinin büyütülmesi ilk önceliğimizdir." dedi.

Seçim öncesinde Karaburun halkına vaat ettiği yatırım ve hizmetler arasında; tamamlananlar ve yatırıma başlananların oranının yüzde 70'i bulduğunu kaydeden İlkay Girgin Erdoğan; Eğlenhoca Zeytinyağı Fabrikası'nın açılması ve Keçi Peyniri Mandırası'nın kapasitesini artırıcı yatırımların, ilçenin en önemli ürünleri olan keçi sütü, zeytin ve zeytinyağında üretim artışına da sebep olduğunu vurguladı.

İNTERNETTEN SATIŞ MÜJDESİ

Keçi Peyniri Mandırası'nın Eğlenhoca, Karaburun ve Mordoğan'da bulunan satış noktalarındaki ürünlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini anımsatan Erdoğan, süt işleme kapasitesini günlük 3 tondan 4 tona, peynir üretim kapasitesini ise 19 tondan 33 tona çıkardıklarını söyledi.

Başkan Erdoğan, teknik altyapı çalışmaları devam eden internet sitesi ile çok yakında Türkiye'nin her yerine ürün gönderebileceklerinin de müjdesini verdi.

Karaburun Belediyesi'ne ait Örnek Bahçe'de kadınları çalıştırılarak ek gelir elde etmelerini sağladıklarına dikkat çeken İlkay Girgin Erdoğan, şöyle devam etti:

"PARAN OLSA DA SATIN ALAMAZSIN"

"Örnek Bahçe'mize nergis diktik, nergis tarlası oluşturduk. Belediyemize ait mandalina tarlalarımızın verimliliğini arttırdık. Keza Belediyemize ait zeytinliklerdeki ağaçlarımızın bakımı yapıyor, elde edilen yağları satarak gelir elde ediyoruz. İlçemizle özdeşleşen nergis ve hurma zeytinin markalaşması için İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli çalışmalar yürütüyoruz. Pandemi döneminde sağlıklı ve ucuz gıdaya erişimin ne kadar hayati önem taşıdığını yaşayarak deneyimledik. Tarım politikalarımızın da bu dönemden ders çıkararak yeni baştan kurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Cebinizde paranız olmasına rağmen istediğiniz tarım ve hayvancılık ürününü satın alamayacağınız yepyeni bir döneme girdik. Üreticimizi toprağına, hayvanına, köyüne küstürmeden yerinde ekmeğini kazanacağı bir düzeni mutlaka kurgulamak zorundayız."

2004 yılından itibaren üç dönem Belediye Meclisi'nde görev aldığını anımsatan Erdoğan, Karaburun Belediyesi'nin 119 yıllık tarihindeki ilk kadın Belediye Başkanı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Kaynak: Bültenler

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