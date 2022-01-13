Karabük Valisi Gürel'in annesi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

Karabük Valisi Fuat Gürel'in dün 81 yaşında vefat eden annesi Nergis Gürel'in cenazesi toprağa verildi.

Nergis Gürel için Turgutlu ilçesindeki Hüseyniye Camisi'nde tören düzenlendi.

Vali Fuat Gürel, burada taziyeleri kabul etti. Törene Gürel ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, çeşitli ilçelerden kaymakam ve belediye başkanları katıldı.

Cenaze, kılınan namazın ardından Turgutlu Mezarlığı'nda defnedildi.

AA / İrfan Anlayanoğlu - Son Dakika Haberleri

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